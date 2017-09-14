В Киеве на Оболони столкнулись два грузовика: движение полностью перекрыто (фото)

На путепроводе над проспектом Степана Бандеры произошло жуткое ДТП, в результате которого было полностью перекрыто движение. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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"Полностью перекрыто движение! После столкновения между собой двух грузовиков на улице Богатырской (путепровод над проспектом Степана Бандеры) одна из них перевернулась на бок. Ждут полицию. Большая пробка", - сказано в сообщении.

Ранее в Днепре столкнулись две маршрутки.