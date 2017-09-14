В Днепре столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие (фото)

В Днепре в районе перекрестка улицы Космической и Запорожского шоссе столкнулись две маршрутки. Об этом сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, один автобус высаживал пассажиров в непредусмотренном месте. Водитель другой маршрутки пытался объехать, однако из-за плотного потока машин не справился с ситуацией и врезался во впередистоящий микроавтобус.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 6 человек.

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«Травмы у пассажиров разной степени тяжести. У одной из женщин сломан нос, она поехала в 8-ю городскую больницу своим ходом. Среди пострадавших — 10-летний ребенок, у него ушибы. Девушка, 1996 года рождения, сломала ногу. У другой пассажирки подозревают сотрясение мозга — ее госпитализировали в 16-ю горбольницу. Туда же на обследование направили и остальных двух потерпевших с ушибами», — говорит капрал полиции Станислав Шулика.

На месте ДТП работают полицейские. Подробности происшествия выясняются.

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