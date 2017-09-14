В Киеве пожар охватил ресторан, очевидцы слышали взрыв (фото)

Ночью в столице на Русановской набережной загорелся дебаркадер. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Пока неизвестно, в чем причина возгорания и работал ли ресторан на это время, ведь местные жители утверждают, что его ремонтировали.

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Из-за сильного ветра плавучая постройка пылала, как факел. Ситуацию с пожаротушением осложнял и ремонт набережной, из-за чего пожарные не могли близко подъехать к объекту возгорания, поэтому приходилось брать воду из Днепра.

В свою очередь, "Обозреватель" пишет, что очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.

На месте работало 3 единицы техники и было задействовано около 15 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на проспекте Победы вечером 21 августа вспыхнул пожар в ресторане "Шам".