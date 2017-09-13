В Харькове слетел с рельсов новенький трамвай

Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили пользователи социальных сетей, как передает Depo.Харьков.

По сведениям очевидцев, новый трамвай, сошедший на маршрут только 23 августа, слетел с путей на Москалевке на улице Гольдберговськой.

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"Крещение нового состава прошло успешно, теперь можно дрифтовать по-взрослому. Напротив Гольдберговськой церкви, там как раз идет ремонт трамвайных путей", - написали очевидцы.