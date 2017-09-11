На Харьковщине в результате падения легкомоторного самолета травмирован пилот
13:00, 11 сентября 2017Происшествия
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Пилот самолета находится в больнице с переломом ноги.
Причины падения машины выясняются / фото kh.depo.ua
В Харьковской области в результате падения легкомоторного самолета получил травму пилот.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, самолет упал сегодня, 11 сентября, в Нововодолажском районе Харьковской области.
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«Пилот упавшего в Нововодолажском районе самолета находится в местной ЦРБ. Перелом ноги. Жизни ничего не угрожает», - отметили в ОГА.
По предварительной информации, пилот самолета проводил опрыскивание поля. Причины падения машины выясняются.
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