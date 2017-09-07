Суд на два месяца ограничил право управления транспортом для Шуфрича-младшего, который за рулем Bentley сбил человека

Шевченковский районный суд Киева на два месяца ограничил сына народного депутата Нестора Шуфрича в праве управления транспортом. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в Facebook.

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«По ходатайству столичной прокуратуры суд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Шота Руставели в праве управления транспортом. Такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на заседании в четверг, 7 сентября», - отметила она.

Справка УНИАН. 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

29 августа Шуфрича-младшего объявили подозрение. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

30 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Шуфричу-младшему мера пресечения в виде личного поручительства, а не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича - народный депутат.

Сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда, который отпустил подозреваемого на поруки.