Во Львовской области повесилась молодая певица

6 сентября оборвалась жизнь молодой певицы из Буска Львовской области Марианны Грушицкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

"В последнее время Марьяна проводила много патриотических и благотворительных мероприятий: вечер памяти Кузьмы Скрябина в Буске "А пам'ятаєш?", благотворительный вечер "Открой сердце" в поддержку семей, пострадавших от войны на Востоке Украины, фестиваль семейного творчества", – написал он.

Как сообщила спикер ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, 22-летняя жительница Буска покончила с собой, передает ZIK.

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"Вчера около 11.45 в Буский отдел полиции обратился житель Буского района и сообщил, что на чердаке дома в Буске он обнаружил тело своей сестры без признаков жизни. Предварительно – девушка покончила с собой через повешение. Признаков насильственной смерти не обнаружено", – рассказала Добровольская.

Тело брат обнаружил на чердаке дома, где проживала сестра. По данному факту полиция проводит расследование. Открыто уголовное производство.