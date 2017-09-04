В Бердичевском районе водитель легковушки сбил двух мальчиков, дети в больнице

На Житомирщине 2 сентября в Бердичевском районе водитель легковушки травмировал двух маленьких мальчиков, дети в больнице. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, страшная авария произошла близ села Райгородка.

“Около 14 часов того дня до Бердичевского отдела полиции поступило сообщение от медиков о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого травмированы двое мальчиков”, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте происшествия на автодороге возле Райгородка полицейские выяснили, что водитель автомобиля «Toyota Rav 4», 41-летний киевлянин, двигаясь от Бердичева в направлении города Хмельник, совершил наезд на двух велосипедистов, 11-летнего и 6-летнего местных жителей, которые двигались в попутном с автомобилем направлении по краю проезжей части дороги.

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С травмами, полученными в результате этой аварии, обоих мальчиков было госпитализировано в одну из больниц области. Характер травм сейчас устанавливается медиками.

Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.