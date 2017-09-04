На Львовщине задержали 20 вьетнамцев-нелегалов

В городе Сколе Львовской области задержали микроавтобус, в котором нелегально перевозили 20 граждан Вьетнама. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В машине обнаружили 14 мужчин и шестеро женщин. Документов у них не было, они пытались попасть в страны Евросоюза. Нелегалы пересекли российско-украинскую границу в районе Глухова Сумской области.

Задержан водитель микроавтобуса, гражданин Украины. Установлено, что за транзит нелегалы платили по $5-8 тысяч.

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Машину изъяли, а материалы внесли в ЕРДР по ч.2 ст.332 УК - незаконная перевозка лиц через государственную границу.

Ранее в Черниговской области пограничники задержали четырех граждан Республики Бангладеш без документов.