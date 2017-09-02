Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы (фото)

Утром в субботу, 2 сентября, на участке автомобильной дороги Полтава - Кременчуг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Сообщается, что около 5:30 недалеко от села Рассошенцы столкнулись автомобили "Volkswagen Polo" та "Geely". Водитель третьего автомобиля "Renault Master", во избежание столкновения, направил свое транспортное средство в кювет.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка "Geely", еще пять человек были травмированы.