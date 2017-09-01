В Тернополе бензовоз перевернулся и повредил 6 автомобилей, один человек погиб (фото)

В Тернополе в результате ДТП перевернулся бензовоз, повреждены 6 автомобилей. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 1 сентября около 16 часов на перекрестке Будного-Шептицкого.

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На дороге перевернулся бензовоз. Водитель грузовика от полученных травм скончался в карете скорой помощи, двое участников дтп госпитализированы. На месте происшествия работают следователи ГУНП в Тернопольской области, работники патрульной полиции города и спасатели.

Детальные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, ведутся следственные действия. В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.