Командиру бригады, которому строили частный дом, объявлено подозрение.

Из-за масштабных нарушений и издевательств над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, о чем заявили СМИ, начато уголовное производство. ГБР расследует возможные факты неуставных отношений должностными лицами подразделения.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, начато расследование уголовного производства по выявлению фактов злоупотребления должностными лицами указанной бригады. В частности, возможных неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

"16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование поручено Государственному бюро расследований", - пояснили в пресс-службе.

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Говорится, что специалисты бюро будут исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины. Также будут изучать сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

В ГБР уверяют, что ранее к детективам не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от военнослужащих бригады.

"Попутно, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, говорится, что Национальная полиция проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий. Сегодня ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Согласно сообщению Нацполиции, следователи Тернопольщины сообщили о подозрении командиру воинской части, который привлек четырех военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. За такую "службу" они получали денежное обеспечение, как в зоне боевых действий.

Установлено, что в течение октября-декабря 2023 года по указаниям командира подчиненные строили частный дом в одном из сел Хмельницкой области. При этом их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области.

"Однако, как выяснили следователи полиции, военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты. Общая сумма выплат им за это время составила почти миллион гривен", - рассказали правоохранители.

Также говорится, что проведены обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, изъята соответствующая документация и другие вещественные доказательства.

Фигуранту объявили подозрение по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Ему грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и тому подобное. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Скандал в 211 бригаде - что известно

Напомним, журналисты выяснили о масштабных проблемах в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. В публикации говорится, что командиры издеваются над подчиненными, требуют деньги, применяют насилие, привязывают к деревянному кресту и тому подобное. Выяснено, что ядро 211 понтонно-мостовой бригады формировалось из людей, связанных давними служебными, дружескими или семейными отношениями.

Командир бригады, полковник Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК. Среди таких "семейных подрядов" выделялась семья Пастухов. Начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав находились в прямом подчинении друг другу, что запрещено законом, и активно использовали свое положение для личной выгоды.

По данным СМИ, одной из самых громких историй злоупотребления стало строительство дома для Побережнюка. Четыре солдата, командированные якобы для выполнения задач в зоне боевых действий, на самом деле строили дом командира в Хмельницкой области. За мнимое участие в боевых действиях им выплатили премии по 100 тысяч гривен.

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