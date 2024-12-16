Яцык удивлена тем, что об этой истории заговорили только сейчас.

В 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ командиры систематически издевались над военными и жестоко избивали их. Об этом Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины стало известно еще 10 сентября, после чего различные доказательства были направлены в ГБР.

Об этом рассказала народный депутат Украины Юлия Яцык в эфире "Новини Live".

"Почему только сейчас об этой истории заговорили - мне непонятно. Это действительно преступления, в которых людей били очень сильно", - поделилась она.

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Яцык добавила, что военных били за деньги. По ее словам, командиры требовали у солдат заплатить им, чтобы избиения прекратились.

Кроме того, нардеп объяснила, о каких именно издевательствах ей рассказывали военные:

"Речь о разрывах внутренних органов, о переломах костей черепа и носа. Это очень серьезные физические увечия. В том числе и пытки".

Такое обращение к солдатам объяснялось якобы неподчинением командирам, добавила Яцык.

"Некоторые командиры создают клетки для того, чтобы люди там трезвели. В данном случае в таких клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать с начальником штаба этой бригады, выполнять различные задания и давать деньги", - уточнила она.

Преступления в армии

Ранее на Закарпатье уличили в злоупотреблении властью руководство районного Территориального центра комплектования. Выяснилось, что начальник одного из подразделений РТЦК использовал заставил военных для строительства собственного дома.

Отмечается, что по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного ТЦК военные вместо службы проводили строительные работы в его имении. В ходе следствия было установлено, что военный комиссар родился и учился на территории России.

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