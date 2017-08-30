На Харьковщине мужчина в гараже организовал цех по производству топлива из похищенного газа (фото)

В Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал в гараже мини-предприятие по производству горюче-смазочных материалов из похищенного газа. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, 28 августа в дежурную часть Валковского отдела полиции поступила информация о том, что в одном из домов в поселке Огульцы человек совершает кражу газа.

Читайте такжеРекордное подорожание автогаза: эксперт рассказал, когда ждать снижения цен

Для проверки выехала следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. По сведениям полиции, во время осмотра на территории двора полицейские обнаружили врезку в газопровод. Также по всей территории домовладения с помощью полимерных труб выполнена газовая разводка к газовым приборам. Кроме того, в гараже правоохранители обнаружили оборудование, внешне похожее на оборудование для переработки природного газа в жидкие углеводороды.

По данным полиции, правонарушитель в домашних условиях фактически создал мини-предприятие по производству горюче-смазочных материалов из похищенного из газораспределительной сети природного газа. Сумма нанесенного ущерба составляет около 2 млн грн.

39-летний правонарушитель во время опроса продемонстрировал профессиональные знания и навыки в газоперерабатывающей отрасли, но на вопросы следователей по поводу хищения отказался предоставлять какие-либо объяснения.

В тот же день факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.