В Ивано-Франковской области нашли обломки воздушного судна и тело мужчины (фото)
17:16, 29 августа 2017Происшествия
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Это может быть тело 53-летнего львовянина, об исчезновении которого сообщала его супруга.
Судно нашли в труднодоступном месте / фото facebook.com/MNSIFR
29 августа в 14:40 вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области спасатели обнаружили в труднодоступном месте обломки воздушного судна и тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Сейчас устанавливается личность мужчины и марка судна. По предварительным данным, это может быть тело 53-летнего львовянина, которого разыскивали со вчерашнего дня.
Об исчезновении мужа сообщила его жена 28 августа, по словам женщины, она последний раз общалась с ним вечером 24 августа.
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