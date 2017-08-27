В Одессе автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, ЧП произошло 26 августа в Суворовском районе города.

«На проспекте Добровольского произошла дорожная авария с участием служебного автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили в пресс-службе.

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В результате происшествия 55-летний мужчина-пешеход получил травмы и доставлен в больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.