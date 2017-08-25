В Мариуполе из-за пожара на теплоходе пострадал матрос

В Мариуполе Донецкой области в результате пожара на теплоходе «Механик Юзвович» пострадал матрос.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, сообщение о пожаре на теплоходе у причала судоремонтного завода поступило на телефон Службы спасения "101" сегодня, 25 августа, в 8:48.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит внутри теплохода, в носовой части, наблюдалось плотное задымление. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 10:50, в 11:05 - ликвидировали.

В результате возгорания пострадал матрос, 1988 года рождения. Он был госпитализирован в терапевтическое отделение Мариупольской городской больницы № 2 с диагнозом «отравление продуктами горения». Причина и ущерб от пожара устанавливаются.