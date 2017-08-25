В Ривненской области младенец проглотил стекло, которое попалось в детском пюре (видео)

Кусочки стекла вместе с заводским детским пюре проглотила 7-месячная девочка на Ривненщине, говорится в сюжете ТСН.

Младенца кормила бабушка, и вдруг ребенок есть отказался. Когда же женщина сама решила попробовать приобретенное в магазине яблочное пюре - с первой ложки почувствовала на зубах кусок стекла.

"Взяла в рот и думаю, это пломба вылетела или зуб. Я достаю, а это осколок стекла. По зубам скрежет такой прошел и мы просто в шоке были", - рассказывает бабушка Ольга Луцик. Она испугались за маленькую Марту не на шутку.

"Сначала начали звонить педиатрам, знакомым врачам. Мы надеялись, что ребенку не досталось этих осколков, но на следующий день один небольшой осколок я нашла в подгузнике ребенка", - говорит мама Татьяна.

Об инциденте женщина сообщила в магазин, где покупала детское питание, позвонила на завод производителя и написала заявление в полицию.

Читайте такжеМышь полакомилась суши в столичном гипермаркете, но там проблем с грызунами не видят (видео)

"Сейчас идет проверка. Правоохранители направили материалы в управление защиты прав потребителей для принятия мер воздействия на производителя", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Ривненской области Ольга Олейник.

В магазине этого пюре уже нет.

"Мы вернули всю партию этого пюре производителю и отказались от поставок этой продукции", - заверила владелица магазина детского питания Татьяна Шолохова.

На Одесском заводе говорят, понятия не имеют, как стекло могло оказаться в банке с детским питанием. На линии установлен специальный детектор, который делает невозможным попадание посторонних предметов в пюре. Специально для ТСН показали, как это работает. Детектор отсортировывает банки, в которых нарушена герметизация или посторонние предметы.

"Сейчас вопрос, под чьей маркой выпускается фальсификат, что может быть, что где-то оно разливалось", - предполагает начальник отдела государственного контроля Госпотребслужбы в Ривненской области Анатолий Голубовский.

Могло ли быть детское пюре поддельным, на заводе также будут выяснять. Хотя до сих пор таких случаев не было.

"Наша компания очень обеспокоена инцидентом. Мы должны тщательно расследовать и уже начали проводить проверку своего собственного оборудования", - говорит начальник производственной лаборатории Наталья Пашкова.

Для объективного расследования даже позвали специалиста из Европы, который настраивал детекторы. Также будут изучать, не могло ли что-то произойти во время транспортировки. Вне камеры вспоминают случаи, когда от их компании хотели получить компенсацию за то, чего не было. Впрочем мама Марты говорит, ни моральных, ни материальных возмещений от завода не хочет. Лишь желает матерям тщательно проверять, чтобы другие малыши такого не почувствовали.

Банку от пюре и осколки стекла Татьяна уже передала на завод. Там начали собственное расследование.