В Днепре из окна зала суда на третьем этаже выпрыгнули двое подсудимых (видео)

В Днепре из окна зала на третьем этаже одновременно выпрыгнули двое подсудимых - мужчина и его жена. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина получила переломы, а у мужчины - травма головы.

Супругам инкриминируют мошенничество. Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо них просто вытягивала из них деньги. За два года аферисты заработали минимум 6 млн грн. Адвокат обвиняемых уверяет, что о преступной схеме руководства люди не знали, а работали якобы только операторами call-центра.

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Накануне им должны были избирать меру пресечения. Под стражу на два месяца успели взять только женщину - после чего она вместе с мужем выпрыгнула из окна.

Ранее в ночь на 24 августа неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер. Погибший оказался гражданином Израиля.