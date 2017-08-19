На Тернопольщине от несчастных случаев погибло двое детей

На Тернопольщине в результате несчастных случаев погибли двое несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастья произошли вчера 18 августа в Чертковском и Шумском районах.

Читайте такжеКиевлян напугал огромный рой пчел (фото)

На 3-летнего малыша с Чортківщини упала антресоль от мебельной стенки. На момент несчастья ребенок находился дома с на несколько лет старшими братом и сестрой, матери не было. Мальчик игрался и вылез на верхнюю полку серванта. Не удержав равновесия, упал, а сверху на него упала деревянная антресоль.

От полученной травмы мальчик скончался.

А на Шумщине 7-летним парень умер в результате укуса пчелы.

Прибежав домой, он успел сообщить бабушке о случившемся, при этом у него резко отекли руки и лицо и парень умер.

Предварительная причина смерти – острая аллергическая реакция на укус пчелы.

Информацию о оба несчастья правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Тела детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.