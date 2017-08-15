В Одессе при попытке сделать селфи на крыше поезда погиб подросток

В Одессе умер подросток, получивший тяжелые ожоги от удара электротоком при попытке сфотографироваться на крыше поезда.

Как сообщила журналистам волонтер Екатерина Ножевникова, 17-летний мальчик умер вечером 14 августа.

«Во время фотографирования Максим получил ожоги 70% поверхности тела. Он не знал, что стоящие в отстойнике поезда, остаются под напряжением. Медики боролись за его жизнь, но сердце Максима остановилось», - отметила волонтер.

Как сообщили в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», двое подростков 4 августа, около 22.00, на станции Белгород-Днестровский решили сделать селфи на электровозе. В результате они получили тяжелейшие поражения электротоком.

«Машинист тепловоза заметил искрение на контактной сети и сразу сообщил об этом электромонтеру, который и нашел двух 17-летних парней в крайне тяжелом состоянии.

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«Пострадавшие были доставлены в ожоговый центр Одессы», - рассказали в пресс-центре.

Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

В ведомстве отметили, что, несмотря на профилактически-разъяснительную работу, которую железнодорожники регулярно проводят среди населения, в том числе в учебных заведениях, с начала 2017 года на Одесской железной дороге это уже третий случай поражения подростков электрическим током при попытке сделать селфи на крыше подвижного состава в местах отстоя.

Как сообщал УНИАН, двое жителей города Белгород-Днестровский при попытке залезть на крышу электрички были поражены электрическим током. Установлено, что ребята получили указанные травмы на территории железнодорожного вокзала.