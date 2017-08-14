Мужчина в киевском СИЗО умер из-за хронической болезни сердца

Причиной смерти мужчиы в Лукьяновском СИЗО столицы стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

Он рассказал, что человек попал в следственный изолятор 4 июля нынешнего года за совершение убийства.

«По прибытии в учреждение был осмотрен дежурным врачом. По результатам оперативного осмотра данных об острой соматической патологии не выявлено. С его слов, принимал наркотические вещества и страдал гепатитом С и ВИЧ-инфекцией с 2000 года. Во время первичного телесного осмотра обнаружена параорбитальная гематома слева и царапины на подбородке. 18 июля он был госпитализирован с диагнозом проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением левого желудочка сердца. Он себе эти повреждения нанес самостоятельно. Мужчина был прооперирован в больнице и получил курс лечения до 28 июля», - сообщил пресс-секретарь.

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Маслак также отметил, что с 28 июля по 13 августа мужчина находился на лечении в стационаре медицинской части Киевского следственного изолятора с диагнозом - состояние после проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева, где получал необходимое лечение в полном объеме.

«В связи с тем, что больной находился в депрессивном состоянии, он был осмотрен врачом-психиатром и помещен в камеру для психически больных, где получал курс лечения согласно назначению врача. 13 августа в 20.55 зафиксирована биологическая смерть. Диагноз - хроническая ишемическая болезнь сердца. Проведено вскрытие и есть справка о причине смерти», - сказал Маслак.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН Маслак сообщил, что в Киеве в Лукьяновском СИЗО умер мужчина, 1980 года рождения, который страдал психическими расстройствами.