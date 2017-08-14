В киевском СИЗО умер мужчина

В Киеве в Лукьяновском СИЗО умер человек, который страдал психическими расстройствами.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

По его словам, мужчина страдал психическими расстройствами.

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«Он 1980 года рождения. Был психически больным», - сообщил Маслак.

Он также подчеркнул, что пока о причинах смерти мужчины не известно.

«Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию», - добавил он.