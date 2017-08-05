В Киеве психически больной мужчина убил своих родителей и сестер

В Киеве задержали мужчину, который убил своих родителей и сестер. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что вчера около 19 часов в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение киевлянина о том, что его родственники не выходят на связь и не открывают дверь квартиры. Когда полицейские прибыли на вызов, на месте происшествия была сестра владелицы квартиры, которая подтвердила слова заявителя, поэтому были вызваны сотрудники спецслужбы, которые и открыли дверь квартиры. В ней обнаружили четырех убитых людей: супружескую пару, 1949 и 1952 г.р., и их двух дочерей, 1976 и 1979 г.р.

Здесь же, в одной из комнат, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это - сын убитых супругов, 1975 г.р., который имеет проблемы с психическим здоровьем.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его аресте», - цитирует пресс-служба начальника Голосеевского управления полиции Сергея Куленко.

Правоохранители на месте происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, кухонный нож, топор и еще один нож, который дворник нашла возле подъезда.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. С задержанным общаются следователи. За расправу над семьей ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Причины и мотивы убийства семьи будут установлены в ходе следствия.