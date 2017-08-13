Смерть матроса ВМС на Одесщине: в полиции обещают провести независимую экспертизу

Завтра в Одессе будет проведена дополнительная независимая экспертиза в составе совместной комиссии, которая сделает окончательный вывод о причинах гибели военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхова. Об этом написал советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрия Головина Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

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"Вынужден успокоить общественность по поводу трагедии в Раздельнянском районе области. Речь о смерти матроса ВМСУ при непонятных обстоятельствах в День его рождения", - написал он.

Форостяк заверил, что учитывая общественный резонанс "не существует никаких оснований считать, что кто-то пытается повлиять на ход следствия".

Он подчеркнул, что дело на личном контроле руководства полиции и командующего ВМС Украины: "Помимо прочего, не буду вдаваться в детали по поводу следственных действий, понятно почему, но что касается судмедэкспертизы, хотел бы сообщить, что уже в этот понедельник, 14 августа, будет проведена дополнительная независимая экспертиза в Одессе в составе совместной комиссии, которая сделает окончательный вывод о причинах гибели юноши".

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 августа, в Одесской области нашли мертвым военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхова.

Советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая сообщила, что накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома 33-й день рождения.

«Около 19.00 к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В.И. (1976 г.р.), спустя несколько минут они уехали в неизвестном направлении», - написала она и добавила, что больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего около 23.50 нашел возле ворот своего дома местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район).

«При осмотре тела представителями Национальной полиции было выявлено множественные ушибы на теле и голове, переломы носа и черепа», - отметила советник начальника Генштаба.

Она добавила, что тело военнослужащего было доставлено в морг в г. Раздельная.

«По предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова наступила в связи с захлебыванием рвотной массой. О вышеупомянутых телесных повреждениях, которые являются несовместимыми с жизнью, даже речь не идет», - отметила она.

Вербицкая не исключает, что такой вывод эксперта обусловлен, в частности, тем, что знакомый военнослужащего - бывший сотрудник органов МВД. Она добавила, что знакомый, с которым уехал военнослужащий, задержан и находится в Раздельнянском ОП ГУ НП в Одесской области.