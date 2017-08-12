В Одесской области жестоко убили военного - советник начальника Генштаба

В Одесской области нашли мертвым военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая.

По ее словам, накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома 33-й день рождения. «Около 19.00 к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злый В.И. (1976 г.р.,) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении», - написала она и добавила, что больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего около 23.50 нашел у ворот своего дома местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район). «При осмотре тела представителями Национальной полиции были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа», - отметила советник начальника Генштаба.

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Она добавила, что тело военнослужащего было доставлено в морг в г. Раздельная. «По предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова наступила в связи с захлёбыванием рвотной массой. О вышеупомянутых телесных повреждениях, которые несовместимы с жизнью, даже речь не идет !!!! »- подчеркнула она.

Вербицкая не исключает, что такое заключение эксперта обусловлено, в частности, тем, что знакомый военнослужащего - бывший сотрудник органов МВД.

Она добавила, что знакомый, с которым уехал военнослужащий, задержан и находится в Раздельнянском ОП ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоне АТО найдено тело погибшего подполковника Нацгвардии Александра Бойко.