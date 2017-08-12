На Днепропетровщине мужчина развлекался бросанием гранат в пруд

В районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, по месту жительства злоумышленника правоохранители нашли арсенал боеприпасов.

Поводом для санкционированного обыска стали именно неадекватные действия мужчины, который развлекался бросанием гранат в пруд возле дома. Во время взрывов боеприпасов никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли из кармана злоумышленника гранату Ф-1 и запал к ней.

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В погребе дома задержанного было обнаружено еще 9 гранат: одна Ф-1 и запал к ней и 8 гранат РГД-5 с запалом. Также в погребе правоохранители обнаружили тайник, где хранились корпус от гранаты Ф-1, 4 корпуса от гранаты РГД-5, а также отдельно 7 штук запалов. Некоторые боеприпасы были с маркировкой, на других маркировка была затерта механическим путем полностью или частично.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертизу. Во время досудебного расследования будет выяснено происхождение этого арсенала боеприпасов.

Ранее на Днепропетровщине у мужчины изъяли арсенал оружия.