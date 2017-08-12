В зоне АТО найдено тело погибшего полковника Нацгвардии

Тело полковника Национальной гвардии Украины Александра Бойко найдено и доставлено в Северодонецк. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Twitter.

«После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной спецназ полковника Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк», - сообщил написал Шевченко.

В комментарии "Громадському радіо" руководитель группы по обмену пленными «Патриот» Олег Котенко отметил, что это была не передача тела со стороны боевиков, а тело полковника нашли представители поисковой группы: «Его нашли в «зеленке». Вероятно там, где он погиб», - сказал Олег Котенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня стало известно, что полковник Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания в результате боевого столкновения на Луганщине.

Вскоре жена 35-летнего командира разведки, подполковника Александра Бойко Светлана заявила, что ей известно об обстоятельствах исчезновения Бойко возле Золотого в Луганской области. Женщина отрицает, что ее муж исчез. "Он не исчез, его оставили на поле боя тяжело раненным", - сказала она.