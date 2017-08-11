Пожар в киевской многоэтажке потушили, в квартире нашли тела двух женщин

Пожар в киевской многоэтажке в шевченковском районе потушили, в квартире нашли тела двух женщин. Об этом сообщает "112 Украина".

По уточненным данным, в квартире были обнаружены тела двух женщин (пожилой и молодой), одно из них было обгоревшим, вторая, вероятно, отравилась дымом.

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Сообщается, что входная дверь в квартиру изнутри была подперта шкафом. У двух погибших женщин были проломлены черепа.

Как сообщал УНИАН, ранее говорилось о трех погибших. Отмечалось, что один из погибших - мужчина - выпрыгнул из окна горящей квартиры. По словам соседей, хозяйка квартиры - женщина-инвалид, взявшая к себе на проживание квартирантов.