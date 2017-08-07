В Днепропетровской области ссора между мужчинами закончилась стрельбой родственника одного из них (фото)

В

Криничанском районе Днепропетровской области 6 августа в результате стрельбы во время ссоры травмированы трое мужчин.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, пострадавшие от травматического оружия госпитализированы.

«Возле одного из магазинов в Криничанском районе между мужчинами-односельчанами возникла ссора. Сначала мужчины словесно оскорбляли друг друга, после чего начали драку. К конфликту присоединился родственник одного из мужчин с травматическим пистолетом и начал стрелять в сторону оппонентов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтрельба в Днепре: мужчина выстрелил в незнакомца, который прыгал по его авто (фото)

На месте происшествия полицейские изъяли гильзы калибра 9 мм и травматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером, 6 августа, на трассе за Николаевом неизвестные открыли стрельбу и напали на автомобиль, два человека ранены.