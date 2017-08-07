Полиция назвала причину взрыва авто полицейского в Одесской области

Причиной взрыва автомобиля полицейского в Измаиле Одесской области, в результате которого пострадали его жена и малолетняя дочь, стало самодельное взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, специалистами взрывотехнической службы предварительно установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1.

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По словам начальника ГУ НП Дмитрия Головина, автомобиль был припаркован возле подъезда многоэтажного дома.

По факту открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно законодательству, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время создана отдельная следственно-оперативная группа, задачей которой является раскрытие данного преступления.

Как сообщил УНИАН представитель полицейского главка, в настоящее время жизням супруги полицейского Екатерине Пуйческу и их малолетней дочери ничего не угрожает. У женщины – перелом, осколочные ранения.

В г. Измаил Одесской области вечером 6 августа взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и дочь правоохранителя. Обе были доставлены в медицинское учреждение.