Новые подробности ужасного ДТП под Киевом с 7 жертвами: пострадавших принимал пьяный врач (фото, видео)

Критических пострадавших в результате ДТП в Борисполе в ЦРБ принимал очень пьяный врач с 1,7 промилле алкоголя в крови. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Речь идет об ужасном ДТП, которое произошло сегодня ночью на Бориспольской окружной и унесло в общей сложности 7 жизней взрослых и детей.

Пострадавших направили в Бориспольскую ЦРБ, они попали в руки травматолога - Мурдза Юрия Тарасовича. Родные пострадавших в ДТП заметили явные признаки алкогольного опьянения у него, а также у младшей медсестры после чего вызвали сотрудников полиции. Люди требовали, чтобы им предоставили трезвого врача, который поможет пострадавшим, и не допустили пьяного врача к ним.

"Когда проверили их на драгер, результаты показали выше 1,70 промилле (допустимое 0.2 промилле). Факт нахождения их пьяными был зафиксирован документально", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 августа под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой на месте погибли шесть человек. Выжившую шестилетнюю девочку доставили в больницу, где она впоследствии умерла.