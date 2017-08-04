В Одессе под прокуратурой произошла массовая драка из-за больницы скорой помощи (фото)

В Одессе под зданием прокуратуры сегодня подрались сторонники и противники передачи в коммунальную собственность здания, в котором планировали открыть больницу скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

С самого утра у прокуратуры собрались около 250 человек, которые выступали за возвращение в коммунальную собственность нового здания на ул. Маршала Малиновского, 61г. Во время акции протеста между теми, кто поддерживает решение городского главы и теми, кто выступает против, произошла драка.

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Столкновения пресекли сотрудники полиции. За хулиганство и нападение на сотрудников полиции задержаны шесть человек.

На данный момент в отношении них открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Издание dumskaya.net отмечает, что в минувшем месяце мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о передаче здания "больницы скорой помощи" в аренду частной медицинской компании сроком на 20 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Оболони бытовой конфликт закончился массовой дракой. В результате пострадали несколько человек.