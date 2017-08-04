Дело "смертельного алкоголя": в Харькове будут судить троих производителей суррогата

В Харькове передано в суд дело трех членов преступной группировки, которые организовали производство суррогатного алкоголя из метилового спирта, от употребления которого в регионе умерло несколько десятков людей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника отдела прокуратуры области Александр Цимбалистенко, производство в отношении организатора и еще двух членов группировки, которая занималась незаконным производством из метанола алкогольного напитка и его сбытом, направлено в суд на этой неделе.

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По сведениям прокуратуры, всем трем членам группы инкриминируется незаконное изготовление алкогольных напитков, что привело к отравлению и гибели людей, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Кроме того, организатор группировки подозревается еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины), подделке документа и его использовании (ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Также один из подельников обвиняется в подделке акцизных марок (ч.1 ст. 199 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в прошлом году 27-летний харьковчанин организовал группу, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом спиртных напитков. В сообщники он взял двоих своих знакомых - 31 и 45 лет.

Подпольный цех по изготовлению опасного суррогата обустроили в гаражах, арендованных по поддельным документам. Метиловый спирт закупали в соседней области, разбавляли его водой и примесями коньячной эссенции. Разливали эту жидкость в полимерные 5-литровые емкости и 10-литровые тетрапаки.

Смертельные напитки под видом коньяка и водки реализовывали как непосредственно оптовым клиентам, так и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины. Покупателей находили через Интернет и личные знакомства.

При этом организатор группировки продавал спиртное под чужой фамилией, используя поддельный документ. Он обманом завладел паспортом другого человека и вклеил в него свое фото.

Прокуратура также сообщает, что по заключению судебно-медицинской экспертизы, на данный момент подтверждена гибель 48 человек в результате отравления метилом.

Как сообщал УНИАН, задержали производителей суррогата в сентябре 2016 года. Сейчас все они находятся под стражей. Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы.

Кроме того, отдельными производствами в суд передаются дела в отношении посредников и непосредственных продавцов этого суррогата. В отношении двух подозреваемых производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины - уже в суде. Еще 5 обвинительных актов в отношении 6 подозреваемых готовы для передачи в суд.