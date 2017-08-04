В Киеве троллейбус на скорости влетел в стену жилого дома (фото)

14:46, 04 августа 2017
Происшествия
1161 0

На ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома.

 

В Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

В Киеве троллейбус въехал в дом / dtp.kiev.ua

"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю - выяснит следствие. Большая пробка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Одессой пьяный водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве на улице Кирилловской возле ПАО "Фармак" произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии движение трамваев было парализовано.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#троллейбус врезался в дом