В Киеве троллейбус на скорости влетел в стену жилого дома (фото)
14:46, 04 августа 2017Происшествия
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На ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома.
Причины аварии будет выяснять следствие / dtp.kiev.ua
В Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
В Киеве троллейбус въехал в дом / dtp.kiev.ua
"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю - выяснит следствие. Большая пробка", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве на улице Кирилловской возле ПАО "Фармак" произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии движение трамваев было парализовано.
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