В Киеве троллейбус на скорости влетел в стену жилого дома (фото)

В Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю - выяснит следствие. Большая пробка", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве на улице Кирилловской возле ПАО "Фармак" произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии движение трамваев было парализовано.