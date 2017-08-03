На Житомирщине при пожаре пострадали две женщины

На Житомирщине во время пожара травмировались две женщины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 2 августа в 16:15 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном домовладении в селе Острог Барановского района. Об этом спасателям сообщила жена владельца, которая увидела огонь на крыше деревянной хозяйственной постройки, расположенной напротив жилого дома на расстоянии 5 м.

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«Уже на месте происшествия огнеборцы установили, что хозяйственная постройка полностью охвачена огнем. К тому же, он успел распространиться на деревянный сеновал, где хранилось 15 тонн сена, и веранду жилого дома. Через большую площадь возгорания и сложную пожарная нагрузка деревянных строений, руководитель тушения пожара принял решение привлечь на помощь дополнительные силы и средства»,- уточнили в пресс-службе ведомства.

Совместными усилиями двух дежурных отделений бойцов ГСЧС пожар был локализован в 17:45 и 23:40 – ликвидирован. Осложняла тушение значительная удаленность пожарного водоисточника, поэтому воду качали из реки Случь на расстоянии 600 метров от пожара. Из-за нее огнем уничтожен сенник, хозяйственное здание и кровля жилого дома на площади 100 кв. м.

Во время попыток самостоятельного тушения пожара и спасения домашнего имущества и животных, получили ожоги и травмы различной степени тяжести 58-летняя жена владельца дома и ее 63-летняя сестра. Их госпитализировали в Барановской центральной районной больницы, где медики сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь. В общем, к ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарной техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.