В Киеве снесли фастфуд с посетителями внутри, есть пострадавшие (фото)

14:15, 31 июля 2017
Происшествия
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Сообщается об одном пострадавшем в результате сноса фастфуда в столице.

В Киеве 31 июля, по ул. Заболотного, 15д, застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. В сообщении говорится, что есть информация об одном пострадавшем.  

"Подъезд к нему (пункту питания, - УНИАН.) был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", - добавили в "Киеве оперативном", опубликовав фото с места инцидента.

 Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков.

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Теги: #снос фастфуда в Киеве#снос застройки в Киеве