В Киеве снесли фастфуд с посетителями внутри, есть пострадавшие (фото)

В Киеве 31 июля, по ул. Заболотного, 15д, застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. В сообщении говорится, что есть информация об одном пострадавшем.

"Подъезд к нему (пункту питания, - УНИАН.) был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", - добавили в "Киеве оперативном", опубликовав фото с места инцидента.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков.