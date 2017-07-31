В Киеве снесли фастфуд с посетителями внутри, есть пострадавшие (фото)
14:15, 31 июля 2017Происшествия
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Сообщается об одном пострадавшем в результате сноса фастфуда в столице.
В Киеве 31 июля, по ул. Заболотного, 15д, застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. В сообщении говорится, что есть информация об одном пострадавшем.
"Подъезд к нему (пункту питания, - УНИАН.) был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", - добавили в "Киеве оперативном", опубликовав фото с места инцидента.
Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 25 июля, возле станции метро "Лесная" бульдозерами снесли торговые ряды на одном из участков.
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