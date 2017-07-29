В квартире во Львове произошел взрыв газа: пострадала женщина

Во Львове в квартире на первом этаже десятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Так, 28 июля в 22.21 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в г. Львове по ул. Роксоланы, 65 а, на первом этаже десятиэтажного жилого дома.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было установлено, что в квартире № 2 произошел взрыв (предварительно природного газа).

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В результате взрыва травмирована хозяйка – женщина 1946 года рождения, которую с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

В результате взрыва взрывной волной выбило окно на кухне, которое выходило на балкон и окно на балконе. Повреждение несущих элементов здания нет.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.