На Днепропетровщине сошли с рельсов 5 вагонов с металлом

На Днепропетровщине изменили маршруты 10 пассажирских и 5 пригородных поездов электропоездов из-за схода с рельсов вагонов с металлом. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги, авария произошла сегодня около часа ночи на станции Синельниково-2.

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«5 вагонов с листовым металлом в составе грузового поезда, следовавшего со станции Волноваха на станцию Нижнеднепровск – Узел " сошли с рельсов и перевернулись. В результате инцидента закрыт для движения поездов участок Нижнеднепровск-Узел – Синельниково-2. Пассажирские поезда и электропоезда южного и восточного направления курсируют по измененному маршруту – через станции Новомосковск и Павлоград», - говорится в сообщении.

Из-за изменений в маршруте поезда задерживаются на срок от одного до трех часов.