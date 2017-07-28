В Техасе сгоре автотрек, облако черного дыма был виден за три десятка километров (видео)
12:15, 28 июля 2017Происшествия
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В результате пожара на автотреке Техас накрыло облако черного дыма
Дым от пожара можно было увидеть за три десятка километров. Горели сотни автомобильных шин, установленных на треке для остановки гоночных машин, если те вдруг потеряют контроль.
О пострадавших в пожаре нет данных. Экологи говорят - возможный вред окружающей среде будет оценен позже.
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Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Трек временно закрыт, но гонки, запланированные на выходные, все-таки собираются провести.
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