Под Харьковом горят склады, есть пострадавшие (фото)

В Дергачевском районе Харьковской области продолжается ликвидация пожара, в результате которого пострадало двое мужчин. Об этом сообщает ГСЧС.

"Сегодня поступила информация о пожаре на территории складов в селе Подворки в Дергачевском районе вблизи Харькова. Огнем охвачены складские помещения автозапчастей. Площадь пожара составляет около 800 кв.м", - говорится в сообщении.

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Во время пожара пострадали двое мужчин 1975 и 1968 годов рождения, по предварительным данным, сотрудники складских помещений. С отравлением угарным газом они были госпитализированы в областную больницу.

В 13:15 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация. Причина возникновения пожара выясняется.

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