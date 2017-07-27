На окраине Киева нашли фуру с 20 тоннами гнилой рыбы

Полиция, спасатели, санитарные службы и КГГА неделю не могли разобраться с фурой с тухлым товаром. Ее нашли на окраине столицы местные жители, говорится в сюжете ТСН.

Опарыши, лужи гнили и устойчивый трупный смрад – это привлекло внимание прохожих, которые вызвали полицию. Правоохранители фуру открыли и обалдели – 20 тонн когда мороженой рыбы теперь превратились в сплошное месиво. Правоохранители проверили номерные знаки и установили, что грузовик является уголовным конструктором: тягач зарегистрирован в Донецке, прицеп похищен в Броварах, номерные знаки поддельные, а груз – украден в Соломенском районе столицы.

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Следствию удалось выяснить приблизительную картину, которая выглядит так: вместо услуг одноразовых перевозок товаров в больших объемах грузовик выполнял мошеннический замысел. Схема на удивление проста и заработала еще в феврале. Водитель-подрядчик взял у диспетчера заказ на перевозку орехов – и не доехал до места назначения. Через несколько месяцев его наняли перевозить алкоголь – с тех пор его никто не видел. Затем ситуация повторилась с конфетами и еще раз с алкоголем. С рыбой – не сработало.

Под палящим солнцем в 30-градусную жару фура простояла больше недели – и беспомощными перед ней оказались едва ли не все службы. Без разрешения владельца отогнать ее мешает закон, поэтому сначала машину опечатывают и дезинфицируют. Не помогает – буквально через 15 минут с прицепа натекла целая лужа гнили. Эпидемиологи утверждают, что фура является угрозой, потому что в ней содержатся болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка, возможно и патогенные организмы. Поэтому в итоге 20 тонн гнилой рыбы решают отправить на переработку.

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Основной вопрос – кто должен быть за это ответственный. Кроме транспортировки, платить придется еще и за утилизацию – а это 3200 гривен за тонну. Пока искали ответы, лужи гнили засыпали песком. Наконец нашли тягач и прицеп сдвинули. Тем временем владелец гнили от него официально отказывается, зато появляются анонимные благотворители, готовые профинансировать утилизацию. Фура едет медленно в сопровождении полиции и поливочной машины – она смывает с асфальта вонючую массу. Однако воды хватает ненадолго, следующие 130 километров фура оставляет после себя вонючий след.