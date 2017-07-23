Массовое отравление детей в "Лазурном": в Днепре чиновников отстранили от работы

Из-за массового отравления детей в лагере "Лазурный" в Бердянске Запорожской области в Днепре от обязанностей отстранили двух чиновников. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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"В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере в Бердянске принято решение на время проверки отстранить от работы директора департамента соцзащиты госпожу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО господина Звирко", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате вспышки острого инфекционного заболевания в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" в г.Бердянск Запорожской области заболели 30 детей, из них 22 госпитализированы.

По заключению комиссии, заведение не было готово к функционированию и принятию детей, что подтверждают соответствующие акты, которые комиссия передала руководству "Лазурного". Однако несмотря на это, в заведении находился на оздоровлении и отдыхе 261 ребенок, 247 из них - из Днепропетровской области.