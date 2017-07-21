Житель Николаевской области пытался за 300 тысяч гривень легализовать свою плантацию марихуаны

В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который пытался дать 300 тыс. грн взятки работникам полиции, чтобы свободно выращивать коноплю, а также у задержанного изъято наркотиков на 4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, мужчину задержали 21 июля после передачи милиционеру части от предложенной неправомерной выгоды.

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Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщает, что заместитель начальника Домановского отдела полиции области, майор полиции сообщил, что к нему обратился житель Вознесенского района с предложением о даче взятки за «крышевание» его преступной деятельности.

По материалам внутренней безопасности прокуратурой Николаевской области было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу - ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы убедить работника полиции в своих намерениях, фигурант передал ему «аванс» от обещанной суммы - 5000 гривен, а в дальнейшем - еще 10 000 гривен. Именно после дачи второй части взятки майору полиции наркодельца задержали оперативники", - сообщили в полиции.

Правоохранители провели 7 санкционированных обысков, во время которых обнаружили несколько плантаций с коноплей под открытым небом и в специально оборудованных теплицах.

"Изъяты зеленые насаждения «дурман-зелья», а также сорваны кусты, которые готовились к дальнейшей обработке. По предварительным выводам экспертов, стоимость обнаруженной марихуаны по ценам «черного рынка» составляет 4 миллиона гривен", - отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос окончательной квалификации действий задержанного в порядке ст.208 УПК Украины «предпринимателя» и объявления ему подозрения.