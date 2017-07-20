Гвардейцы из США спасли из горящего дома во Львове людей

Пятеро бойцов 1-го батальона 279-го полка 45-й Бригадной боевой группы Национальной гвардии США, гуляя воскресным Львовом, первыми бросились эвакуировать людей из горящего дома на углу проспекта Свободы, сообщает News9.

Читайте такжеХорватию охватили лесные пожары (видео)

В воскресенье американские гвардейцы приехали во Львов из Международного центра миротворчества и безопасности осмотреть достопримечательности и отдохнуть. Прогуливаясь возле оперного театра, они заметили дым, который шел из дома неподалеку. В это время, около 16 часов, на проспекте Свободы в квартире на 2-м этаже жилого дома №31 возник пожар.

«Мой первый инстинкт как пехоты был броситься в пожар на помощь», – рассказал потом сержант Нельсон Диз.