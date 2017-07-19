На Днепропетровщине сотрудник военной контрразведки СБУ "крышевал" порнобизнес (фото)

Военной прокуратурой на взятке задержан сотрудник военной контрразведки СБУ, который на Днепропетровщине «крышевал» порнобизнес. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за содействие в ведении порнобизнеса указанный правоохранитель требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии неправомерную выгоду в сумме 1,5 тыс. долл. США. Кроме того, предупреждал своих «подопечных» о возможных проверках правоохранительных органов. Непосредственно во время очередной передачи взятки в сумме 1,5 тыс. долл. США военнослужащего задержали "на горячем", - говорится в сообщении.

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Сейчас военной прокуратурой проводятся обыски по месту жительства и «работы» фигурантов дела и проверяется причастность других лиц к совершенному преступлению.

Отмечается, что задержанному взяточнику планируется сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на взятке задержали подполковника полиции.