На Днепропетровщине сотрудник военной контрразведки СБУ "крышевал" порнобизнес (фото)
Злоумышленника задержали на взятке, которую он требовал ежемесячно.
Военной прокуратурой на взятке задержан сотрудник военной контрразведки СБУ, который на Днепропетровщине «крышевал» порнобизнес. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона Украины.
"Досудебным расследованием установлено, что за содействие в ведении порнобизнеса указанный правоохранитель требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии неправомерную выгоду в сумме 1,5 тыс. долл. США. Кроме того, предупреждал своих «подопечных» о возможных проверках правоохранительных органов. Непосредственно во время очередной передачи взятки в сумме 1,5 тыс. долл. США военнослужащего задержали "на горячем", - говорится в сообщении.
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Сейчас военной прокуратурой проводятся обыски по месту жительства и «работы» фигурантов дела и проверяется причастность других лиц к совершенному преступлению.
Отмечается, что задержанному взяточнику планируется сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на взятке задержали подполковника полиции.