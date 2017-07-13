В Днепропетровской области на взятке задержан подполковник полиции
Задержали его возле дома после получения взятки на сумму тысяча долларов.
В Днепропетровской области 12 июля СБУ совместно с военной прокуратурой и департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали начальника одного из отделов управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области во время получения взятки.
Читайте такжеНа Харьковщине СБУ задержала подполковника полиции, который ежемесячно требовал взятки у предпринимателяКак сообщили УНИАН в управлении СБУ в области, подполковник полиции вымогал тысячу долларов у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за кражу.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки должностным лицом").
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.