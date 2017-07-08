Взрыв возле Майорска: один пострадавший скончался

Мужчина, который подорвался возле Майорская, умер от ран. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Донецкой области на своей странице в Facebook.

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«Травмы 38-летнего жителя поселка Жованка, который пострадал в результате взрыва на сельской дороге между Майорськом и Зайцевым, оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас тело погибшего направлено в местный морг», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, на сельской дороге между с. Зайцевое и с. Майорское в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека.