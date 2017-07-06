Дома следователей по делу "налоговиков Клименко" обстреляли из боевого оружия - Луценко (фото)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня из боевого оружия обстреляли дома следователей, которые расследуют дело бывших налоговиков.

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Как передает корреспонден УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента, обращаясь к народным депутатам Украины с тем, чтобы они не называли следователей, которые выполняют свою работу, аферистами.

«У меня и сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли боевым оружием дома, в окна», - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что в любом парламенте мира видео, в котором говорится о получении взятки, где, вероятно, задействованы народные депутаты, была бы благодарность правоохранительным органам.

«В любом парламенте мира это видео привело бы к немедленной благодарности правоохранительным органам и передаче этого вопроса на рассмотрение зала», - добавил Луценко.

Корреспондент агентства УНИАН пытался уточнить у Луценко подробности стрельбы, однако генпрокурор повторил лишь то, что по следственным стреляли.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны более 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогда Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения тогда президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.