Вертолетные истории: еще двух "налоговиков Клименко" арестовали с увеличением суммы залога

Из 23 задержанных бывших налоговиков, на сегодня уже 17 арестованы с увеличением размеров застал. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

Он отметил, что налоговиков арестовали по подозрению в участии в преступной организации Януковича-Клименко.

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«Сегодня Апелляционный суд изменил на арест и увеличил размер залога еще для двух "невинных" собратьев нынешнего керОвника "Успішної країни"», - написал Матиос.

Как сообщал УНИАН ранее, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой. Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн. Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).